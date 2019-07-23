Школьные учителя позаботились о роднике в Мещовском районе

23.07.2019 06:36 236

Руководитель школьного лесничества вместе с учителями Серпейской средней школы провел субботник на территории, прилегающей к роднику «Живая вода». Мероприятия по очистке земли вокруг источника регулярно проводятся неравнодушными жителями. Такая работа позволяет роднику всегда находиться в хорошем состоянии и радовать всех своей чистейшей водой, сообщает пресс-служба Минприроды в понедельник, 22 июля. Фото: Pixabay.com.



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