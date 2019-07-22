Движение трех троллейбусных маршрутов ограничат вечером в понедельник

22.07.2019 17:52 109

Движение троллейбусных маршрутов №1, №2, №3 по улице Пушкина будет прекращено с 23:00 22 июля до 05:00 23 июля, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

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