Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 22 июля
$ 62.87 0.04
70.79 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Жители центральных улиц Калуги на сутки останутся без воды

22.07.2019 17:39 0 189
Жители центральных улиц Калуги на сутки останутся без воды

Компания ГП «Калугаоблводоканал» сообщила о проведении работ по подключению нового водовода.

В связи с этим, с 9:00 23 июля до 09:00 24 июля будет прекращено водоснабжение домов:

  • ул. Суворова, 132, 139, 142, 144, 146, 147, 151, 153, 155 к.5, 157, 159,
  • ул. Ленина, 59, 67, 72, 74,
  • ул. Кирова, 43.

Также, из-за ремонтных работ на водоводе по улице Колхозной во вторник, 23 июля, с 10:30 до 16:00 не будет воды в домах:

  • ул. Пухова, 1,3,5,7,9,11,
  • ул. Колхозной
  • ул. Кирпичной.

Телефон информационно-справочной службы - 211-112.

Фото: Pixabay.com


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Обнинская фирма заплатит полмиллиона за двух уборщиц из Узбекистана 22.07.2019 18:31

Питерец заплатит более 2,5 миллионов штрафа за попытку дать взятку 22.07.2019 18:22

Парень чуть не утонул на Белкинских прудах в Обнинске 22.07.2019 18:02

Движение трех троллейбусных маршрутов ограничат вечером в понедельник 22.07.2019 17:52

Калужские пожарные-добровольцы спасли 3 человек и имущество на 51 миллион 22.07.2019 17:31

Нелегалов нашли в цехе по производству плитки 22.07.2019 16:53

450 тысяч зарплаты задолжали сотрудникам обнинской фирмы 22.07.2019 16:36

«Четырнадцатая» вылетела в кювет и опрокинулась под Хвастовичами 22.07.2019 14:00

58 детей покусали клещи за минувшую неделю 22.07.2019 13:55

Продавец сломала челюсть покупателю и сама вызвала скорую и полицию 22.07.2019 13:41

Народные новости
1305 5
ILR
2474 1
anyen
1835 1
Alejandro

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

18 июл 2019 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Новости партнеров

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

Киберспорт в России: есть к чему стремиться!

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.