Жители центральных улиц Калуги на сутки останутся без воды

22.07.2019 17:39 189

Компания ГП «Калугаоблводоканал» сообщила о проведении работ по подключению нового водовода.

В связи с этим, с 9:00 23 июля до 09:00 24 июля будет прекращено водоснабжение домов:

ул. Суворова, 132, 139, 142, 144, 146, 147, 151, 153, 155 к.5, 157, 159,

ул. Ленина, 59, 67, 72, 74,

ул. Кирова, 43.

Также, из-за ремонтных работ на водоводе по улице Колхозной во вторник, 23 июля, с 10:30 до 16:00 не будет воды в домах:

ул. Пухова, 1,3,5,7,9,11,

ул. Колхозной

ул. Кирпичной.

Телефон информационно-справочной службы - 211-112.

Фото: Pixabay.com