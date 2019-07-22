«Четырнадцатая» вылетела в кювет и опрокинулась под Хвастовичами

22.07.2019 14:00 305

В понедельник, 22 июля, в половине восьмого утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Хвастовичском районе. Автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел в кювет и опрокинулся в деревне Дуброво. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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