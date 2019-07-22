58 детей покусали клещи за минувшую неделю

22.07.2019 13:55 291

С 15 по 21 июля 181 человек, в том числе 58 детей, обратились в медучреждения Калужской области с укусами клещей.

За этот же период лаборатория проверила 179 экземпляров паразитов, снятых с людей, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

31 клещ оказался носителем болезни Лайма.

Пострадавшие от укусов могут сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Фото: Pixabay.com.