«Мазда» вспыхнула под утро на Правом берегу

22.07.2019 10:35 366

В понедельник, 22 июля, около половины четвертого утра спасателям поступило сообщение о пожаре на Правобережье в Калуге. Загорелся автомобиль Mazda на улице Серафима Туликова. На месте происшествия работали 6 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь потушили, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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