«Мазда» вспыхнула под утро на Правом берегу

В понедельник, 22 июля, около половины четвертого утра спасателям поступило сообщение о пожаре на Правобережье в Калуге.
Загорелся автомобиль Mazda на улице Серафима Туликова.
На месте происшествия работали 6 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь потушили, пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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