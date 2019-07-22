25-летний парень украл кошелек директора супермаркета

22.07.2019 07:27 412

В одном из кировских супермаркетов 25-летний молодой человек зашел в кабинет директора и украл находящийся там кошелек.

Доступ в помещение был свободный, чем и воспользовался злоумышленник.

В кошельке были банковские карты и 2 тысячи рублей наличными. 29-летняя пострадавшая обратилась в полицию.

По записям с видеокамер стражи порядка установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 21 июля. Им оказался житель Барятинского района.

Молодого человека задержали. Банковские карты изъяли и вернули владелице. Деньги вор успел потратить.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Парню грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.