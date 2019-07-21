Мошенник увел с карты калужанина 125 тысяч

21.07.2019 12:49 302

В отделение полиции Калуги обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с ним связался якобы сотрудник банка, который под предлогом отмены операции похитил деньги с карты. Сумма ущерба составила 125 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 20 июля. По данному факту возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Фото: Pixabay.com



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