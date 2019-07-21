«Шестерка» не смогла разъехаться с комбайном в Ферзиковском районе

21.07.2019 10:42 174

В субботу, 20 июля, в 13:35 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Ферзиковском районе.

Автомобиль «ВАЗ-2106» столкнулся с комбайном John Deere в Новой деревне.

В результате аварии один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, бригада скорой помощи и патруль ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.