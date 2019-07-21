Электричество планово отключат в некоторых районах Калуги и пригородах

21.07.2019 15:45 233

В понедельник, 22 июля, электроэнергию планово отключат в некоторых районах Калуги и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 05:30 до 17:30 без электроэнергии останутся:

ул.Поселковая 3, 4;

ул.Линейная 7,5б,26,24/9,18,30;

ул.Московская 251-263;

пер.Строительный 2/12,3-7;

пер.Линейный 4-8.

С 10:00 до 13:00 обесточат:

Григоровка,

Петрово,

Ильинка,

Новоселки,

Жерело,

Рожки.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет:

Верховая (частично),

Николаевка (частично),

Секиотово,

СНТ Тульская трасса (частично),

Лихун (частично).

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.