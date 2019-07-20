Кировские полицейские «по горячим следам» задержали вора

20.07.2019 14:55 117

В полицию Кировского района обратилась местная жительница с заявлением о краже сумки, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 20 июля.

Оперативники «по горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина.

Заметив, что на столике в кафе кто-то оставил дамскую сумку, злоумышленник схватил ее и стремительно покинул заведение.

Сумма причиненного ущерба составила 4 тысячи рублей. Деньги похититель потратил.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Кража». Фигуранту грозит 2 года тюрьмы.

Фото: Pixabay.com