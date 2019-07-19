Автоинспекторы проверят водителей на трезвость

19.07.2019 15:00 266

На федеральных дорогах области сегодня стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как сообщается на сайте регионального УГИБДД, «охота на пьяных» также пройдет 20, 21, 26, 27, 28 июля.

За 6 месяцев этого года сотрудники ГИБДД выявили 550 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Зарегистрировано 8 ДТП, участниками которых стали нетрезвые водителей. В таких автомобильных авариях 3 человека погибли, 10 – получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция региона обращается ко всем, кто заметил на дороге нетрезвого водителя. Необходимо сообщить об этом по телефону: 8 (4842) 501-602.

Фото: УГИБДД по Калужской области.