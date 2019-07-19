Год колонии получил калужанин за то, что ударил полицейского

Калужский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Калужской области, который в марте этого года несколько раз ударил инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры 19 июля. Таким образом подсудимый выражал свое несогласие с составлением в отношении него административного материала.
В результате нанесенных ударов сотруднику ГИБДД был причинен вред здоровью средней тяжести. Подсудимый признал свою вину, а суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: pexels.com.
|
Говядина и масло подорожали, а капуста подешевела 19.07.2019 13:45
Госавтоинспекторы проверили калужские автобусы 19.07.2019 13:03
Ревность заставила кировчанку схватиться за гаечный ключ 19.07.2019 12:30
Две легковушки столкнулись в Козельском районе 19.07.2019 11:16
Калужский омбудсмен получил медаль от президента 19.07.2019 10:55
Обнинские волейболисты успешно начали соревнования в Португалии 19.07.2019 10:24
Несколько улиц и районов Калуги сегодня останутся без света 19.07.2019 10:04
В Обнинске пройдет праздник «Читай, город!» 19.07.2019 09:43
Две женщины пропали в лесу в Кировском районе 19.07.2019 09:03
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: