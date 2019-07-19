Год колонии получил калужанин за то, что ударил полицейского

19.07.2019 14:00 123

Калужский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю Калужской области, который в марте этого года несколько раз ударил инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры 19 июля. Таким образом подсудимый выражал свое несогласие с составлением в отношении него административного материала.

В результате нанесенных ударов сотруднику ГИБДД был причинен вред здоровью средней тяжести. Подсудимый признал свою вину, а суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: pexels.com.