Ревность заставила кировчанку схватиться за гаечный ключ

Инцидент произошел в квартире подозреваемой, где она вместе с потерпевшим распивала спиртные напитки, сообщается на сайте регионального УМВД 19 июля. Внезапно между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт на почве ревности.После словесной перепалки женщина взяла в руки металлический гаечный ключ и нанесла один удар по голове своего гражданского мужа.
Мужчина обратился за медицинской помощью, а заодно и в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивица может отправиться за решетку на 10 лет.
Фото: peheis.com.
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