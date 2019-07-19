Ревность заставила кировчанку схватиться за гаечный ключ

19.07.2019 12:30 194

Инцидент произошел в квартире подозреваемой, где она вместе с потерпевшим распивала спиртные напитки, сообщается на сайте регионального УМВД 19 июля. Внезапно между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт на почве ревности.После словесной перепалки женщина взяла в руки металлический гаечный ключ и нанесла один удар по голове своего гражданского мужа.

Мужчина обратился за медицинской помощью, а заодно и в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ревнивица может отправиться за решетку на 10 лет.

Фото: peheis.com.