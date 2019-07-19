Мужчина рискует отправиться в тюрьму за сдачу велосипеда на «металлолом»

19.07.2019 11:00 83

В Жуковском районе завершено расследование уголовного дела по факту кражи. Как сообщается на сайте регионального УМВД, по данным следствия, 54-летний неработающий житель Жуковского района занимался сбором металлолома в различных местах и вел бродяжнический образ жизни. Увидев ранним утром оставленный возле школы на улице Лесной в г. Белоусово велосипед, мужчина решил его похитить. В то же утро он сдал велосипед в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил.

Пропажу хозяин велосипеда заметил позже: заговорился с друзьями и уехал из школы на автобусе. Родители мальчика обратились в полицию, а сам подросток увидел свой транспорт, прогуливаясь по городу. Велосипед вернулся законному владельцу. А любителю чужого имущества грозит тюремное заключение сроком на 2 года. Уголовное дело направлено в суд.

Фото: УМВД России по Калужской области.