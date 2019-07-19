Несколько улиц и районов Калуги сегодня останутся без света

Филиал "Калугаэнерго" сообщает о плановых отключениях электроэнергии в Калуге 19 июля.
С 09:00 до 19:00:
С 09:00 до 17:00:
Консультации можно получить в Контакт-центре ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Также свои сообщения можно направлять на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.
Фото: phere.com.
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