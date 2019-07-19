Несколько улиц и районов Калуги сегодня останутся без света

19.07.2019 10:04 154

Филиал "Калугаэнерго" сообщает о плановых отключениях электроэнергии в Калуге 19 июля. С 09:00 до 19:00: п.Трудовой (ул.Осенняя),

ул.Можайская,

Пучково (частично). С 09:00 до 17:00: Ромоданово (ул.Богородицкая, ул.Заречная, ул.Сиреневая, ул.Березовая),

Малые Козлы (частично),

Большие Козлы (частично),

Мужачи (частично). Консультации можно получить в Контакт-центре ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Также свои сообщения можно направлять на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber. Фото: phere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей