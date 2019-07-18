Строительная бытовка сгорела днем в Калуге

18.07.2019 17:51 197

В четверг, 18 июля, в 13:18 на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелась строительная бытовка на улице 1-й автомобильный проезд. На месте происшествия работали 14 пожарных и 4 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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