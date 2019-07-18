Шесть автолюбителей Износковского района лишились водительских прав

18.07.2019 16:58 85

Прокуратура установила, что 6 автолюбителей Износковского района состоят на диспансерном учете у врача нарколога и психиатра районной больницы.

В то же время граждане имели действующие водительские удостоверения, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 18 июля.

Прокурор района составил и направил в Дзержинский районный суд 6 исков о прекращении действия этих документов.

Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.