Вагончики строителей сгорели минувшей ночью в Обнинске

18.07.2019 12:50 21

В четверг, 18 июля, в час ночи на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Обнинске. Загорелись металлические боксы на стройплощадке по улице Курчатова. На месте происшествия работали 8 пожарных и 2 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили, в огне никто не пострадал. Фото: новостной портал Obninsk.Name.



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