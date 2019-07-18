Калужские наездники стали призерами Всероссийских соревнований

18.07.2019 12:51 41

В минувшие выходные проходили Всероссийские соревнования по конному спорту (троеборье), сообщил Калужский областной спортивный портал в четверг, 18 июля.

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