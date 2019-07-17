Штраф в 25 тысяч за необработанный участок получили руководители сельхозкооператива

17.07.2019 19:26 154

Прокуратура области оштрафовала сельхозкооператив Перемышльского района на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает официальный сайт ведомства 17 июля. Организации принадлежали 46 гектаров земель сельхозназначения. Однако проверка показала, что они обрабатывались лишь наполовину. Остальная часть зарастала сорняками.

После штрафа землевладельцы взялись за ум и привели участок в порядок.

Фото: pxhere.com