В Обнинске сбили пешехода

В Обнинске под колеса "Хонды" попал пешеход. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 17 июля. ДТП произошло на улице Карла Маркса. Степень тяжести травм пострадавшего не сообщается.
В ликвидации последствий аварии принимали участие 9 представителей спецслужб. Причины произошедшего уточняются.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калжской области.
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