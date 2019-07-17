В Обнинске сбили пешехода

17.07.2019 18:49 230

В Обнинске под колеса "Хонды" попал пешеход. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 17 июля. ДТП произошло на улице Карла Маркса. Степень тяжести травм пострадавшего не сообщается. В ликвидации последствий аварии принимали участие 9 представителей спецслужб. Причины произошедшего уточняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калжской области.



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