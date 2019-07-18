Четыреста метров медного кабеля украли с завода четверо мужчин

18.07.2019 07:53 47

В Калужской области задержаны четверо мужчин. Они украли с территории одного из предприятий 400 метров медного кабеля. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 17 июля. Похищенное преступники сдали в пункт приема металла, сумму в 120 тысяч рублей планировали разделить на всех. Но не успели и были задержаны полицией.

В содеянном воры признались и раскаялись. Они купили новый медный кабель и установили его вместо украденного. Следователи направили в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.