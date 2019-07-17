«Горячую линию» для автомобилистов проведут калужские полицейские

17.07.2019 13:25 210

Калужские полицейские проведут горячую телефонную линию для автомобилистов. Об этом сообщает региональное УМВД России по Калужской области 17 июля. Сотрудники ведомства ответят на вопросы, касающиеся замены или выдачи водительский удостоверений, регистрации автомобилей и других транспортных средств. Принимать звонки сотрудники ГИБДД начнут 17 июля с 17 до 18 часов. Телефон (8 4842) 50-20-20.



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