В Обнинске сгорела «Газель», а в Малоярославце дача

17.07.2019 12:17 34

В Обнинске рано утром сгорела «Газель». Об этом сообщает региональное управление МЧС России по Калужской области 17 июля. Пожар произошел на улице Курчатова. Чтобы потушить его на место выехали 8 сотрудников ведомства.

А в Малоярославце в СНТ «Дубрава» сгорел частный дом. Огонь удалось потушить. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. Причины возгарания выясняет инспектор ГПН.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.