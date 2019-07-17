Очередной грибник пропал в Жуковском районе

17.07.2019 09:00 281

В деревне Чериково Жуковского района пропал человек. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 17 июля. 27-летняя Татьяна Комарова ушла за грибами и не вернулась.

Всем, кому что-либо известно о нахождении пропавшей, просьба обратиться к добровольцам "Лиза Алерт" или позвонить в полицию.



