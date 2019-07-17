Эвакуатор сбил пешехода в Калуге

17.07.2019 08:31 399

В Калуге на Северном объезде эвакуатор сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июля. ДТП произошло на пешеходном переходе. Об этой же аварии пишут в паблике "Калугажесть". Здесь сообщают, что от полученных травм переходившая дорогу женщина скончалась.

Что стало причиной ДТП пока не известно. Обстоятельства уточняются.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.