"Форд Фокус" сбил мотоциклиста в Калуге

16.07.2019 20:00 19

В Калуге столкнулись "Форд Фокус" и мотоцикл "Восход". Об аварии сообщает областное Управление МЧС России 16 июля. ДТП произошло на улице Ястребовская. Один человек пострадал. В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и медицинские работники. Причины произошедшего уточняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.



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