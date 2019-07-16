Наукоград отметит День города мотокроссом

16.07.2019 15:18 112

В Обнинске 20 июля состоится летний мотокросс. Он приурочен ко Дню города наукограда. Об этом сообщает Официальный информационный портал администрации Обнинска 16 июля. В заезде могут принять участие жители в возрасте от 5 до 70 лет. Начало мотокросса ровно в полдень. Место проведения – район плотины за асфальтобетонным заводом.

Подобные мотокроссы проводятся в наукограде уже 13 раз. В этом году организаторы ожидают около 400 участников.

Фото: Пресс-служба официального информационного портала администрации МО "Город Обнинск".