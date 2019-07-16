18-летний парень пострадал в аварии на Киевской трассе

16.07.2019 11:48 157

В аварии под Малоярославцем пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 16 июля. ДТП произошло на трассе "М3-Украина". 34-летний водитель "Хендая" ехал со стороны Москвы. Не убедившись в безопасности маневра, он перестроился в левую полосу и врезался в "Жигули".

За рулем отечественного автомобиля находился молодой человек. С травмами он доставлен в больницу.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.