18-летний парень пострадал в аварии на Киевской трассе

В аварии под Малоярославцем пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 16 июля. ДТП произошло на трассе "М3-Украина". 34-летний водитель "Хендая" ехал со стороны Москвы. Не убедившись в безопасности маневра, он перестроился в левую полосу и врезался в "Жигули".
За рулем отечественного автомобиля находился молодой человек. С травмами он доставлен в больницу.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
|
Двух пьяных водителей задержали в Обнинске 16.07.2019 12:00
Жилой дом сгорел в Сухиничах 16.07.2019 10:40
Калужские приставы отправили 198 нелегалов на родину за полгода 16.07.2019 08:18
Двух пешеходов сбили за вечер в Калуге 16.07.2019 08:16
Электричество по плану отключат в Калуге и пригородах во вторник 16.07.2019 07:03
Директор расплатился с учениками после вмешательства прокуратуры 15.07.2019 21:01
Сотрудники Водоканала потренировались в тушении пожара 15.07.2019 20:09
Прокуратура потребовала оградить свалки бордюрами 15.07.2019 18:45
Обнинцы стали победителями в ретро-ралли среди новичков 15.07.2019 18:13
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: