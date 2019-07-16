Двух пьяных водителей задержали в Обнинске

16.07.2019 12:00 78

В Обнинске в рамках профилактического рейда сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных водителей. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 16 июля. Обоих нарушителей полицейские остановили на проспекте Маркса. Один из них отказался от медицинского освидетельствования. Второй согласился на проверку, которая показала содержание в крови алкоголя.

В отношении водителей составлены протоколы об административном нарушении. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет.

Фото: pxhere.com