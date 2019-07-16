Жилой дом сгорел в Сухиничах

16.07.2019 10:40 144

В Сухиничах сгорел жилой дом. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июля. Огонь поразил здание на улице Мицкевич поздно ночью. На место тут же выехали 3 пожарных расчета. Никто из жильцов не пострадал.

Причины возгарания пока не известны, на месте работает инспектор ГПН.