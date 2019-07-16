Двух пешеходов сбили за вечер в Калуге

16.07.2019 08:16 545

В областном центре "Мицубиси" сбил пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 15 июля. Авария произошла вечером на улице Кирова. Степень тяжести травм пострадавшего не сообщается.

Еще один пешеход пострадал в Калуге на улице Полесская. Здесь человек попал под колеса «Фольксваген Поло".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области