Электричество по плану отключат в Калуге и пригородах во вторник

16.07.2019 07:03 95

Во вторник, 16 июля, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 13:00:

ул.Болдина 18, 20а, 22.

С 10:00 до 14:00:

Чижовка,

Шопино (ул. Домославская).

С 09:00 до 19:00:

Большие Козлы (частично),

Квань (частично),

Ромоданово (частично),

Трамплинная (частично),

Богородицкая (частично).

С 13:00 до 17:00:

Колюпаново.

С 09:00 до 17:00:

Секиотово (частично).

В промежутке с 09:00 до 17:00 на 15 минут:

Еловка,

ДНТ Радуга,

Мужачи,

Малые Козлы,

Калашников хутор,

Горенское,

п/л Звездный,

Животинки,

Сивково,

Вырка,

В.Вырка,

Н.Вырка.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.