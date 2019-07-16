Электричество по плану отключат в Калуге и пригородах во вторник

Во вторник, 16 июля, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 13:00:
С 10:00 до 14:00:
С 09:00 до 19:00:
С 13:00 до 17:00:
С 09:00 до 17:00:
В промежутке с 09:00 до 17:00 на 15 минут:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com.
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С 1 июля все предприниматели должны установить онлайн-кассы
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