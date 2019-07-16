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Электричество по плану отключат в Калуге и пригородах во вторник

16.07.2019 07:03 0 95
Электричество по плану отключат в Калуге и пригородах во вторник

Во вторник, 16 июля, в Калуге и пригородах планово отключат электроэнергию, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 13:00:

  • ул.Болдина 18, 20а, 22.

С 10:00 до 14:00:

  • Чижовка,
  • Шопино (ул. Домославская).

С 09:00 до 19:00:

  • Большие Козлы (частично),
  • Квань (частично),
  • Ромоданово (частично),
  • Трамплинная (частично),
  • Богородицкая (частично).

С 13:00 до 17:00:

  • Колюпаново.

С 09:00 до 17:00:

  • Секиотово (частично).

В промежутке с 09:00 до 17:00 на 15 минут:

  • Еловка,
  • ДНТ Радуга,
  • Мужачи,
  • Малые Козлы,
  • Калашников хутор,
  • Горенское,
  • п/л Звездный,
  • Животинки,
  • Сивково,
  • Вырка,
  • В.Вырка,
  • Н.Вырка.

По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.

Фото: Pixabay.com.


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