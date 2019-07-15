Сотрудники Водоканала потренировались в тушении пожара

Учебная тренировка по пожарной безопасности прошла в административном корпусе Водоканала, сообщила пресс-служба организации в понедельник, 15 июля.
Эвакуация прошла быстро и организованно.
По сценарию двое сотрудников не смогли выйти из задымленного помещения. Их спасала добровольная пожарная команда предприятия.
Одного вынесли на носилках, второго эвакуировали через окно второго этажа по пожарной лестнице.
Завершилась учебная тренировка отработкой тушения очага пожара огнетушителями.
Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».
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