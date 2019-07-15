Продавцу некачественных запчастей пришлось выплатить 300 тысяч

15.07.2019 16:48 176

Калужанин купил двигатель для автомобиля за 198 тысяч в компании ООО «Гарант». Позже мужчина обнаружил, что механизм не соответствует заявленным требованиям и захотел сделать возврат. Продавец отказал, тогда покупатель обратился в суд.

Сотрудника Роспотребнадзора привлекли к разбирательству для дачи заключения, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 15 июля.

В результате недобросовестного продавца обязали вернуть стоимость двигателя, а также возместить убытки – около 5 тысяч рублей.

Кроме того, компании назначили штраф в размере 101 487 рублей.

Фото: Pixabay.com.