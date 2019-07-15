Строительство новой детской площадки обнинцев не обрадовало

15.07.2019 10:44 234

В одном из дворов Обнинска строители начали работы по обновлению детской площадки.

Жильцы близлежащих домов неоднозначно отреагировали на стройку, сообщает новостной портал Obninsk.Name в воскресенье, 14 июля.

«У нас был тихий двор. А там, где уже построены площадки, подростки дерутся, матерятся, орут с утра до вечера», сетуют горожане.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.