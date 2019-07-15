Один человек пострадал в аварии на Киевской трассе

15.07.2019 10:22 267

В понедельник, 15 июля, в 8 часов утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Малоярославецком районе. Автомобили «Хендай» и ВАЗ-2112 столкнулись на 115 километре Киевской трассы. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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