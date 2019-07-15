Обнинские волейболистки стали чемпионками Европы

15.07.2019 10:14 195

Воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва Мария Бочарова и Мария Воронина в очередной раз стали чемпионками, сообщила администрация наукограда в воскресенье, 14 июля. Девушки выиграли первенство Европы среди спортсменов в возрасте до 22 лет. В финале спортсменки одержали уверенную победу над немецкой парой. Фото: ВК «Обнинск».



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