Обнинские волейболистки стали чемпионками Европы

Воспитанницы обнинской школы олимпийского резерва Мария Бочарова и Мария Воронина в очередной раз стали чемпионками, сообщила администрация наукограда в воскресенье, 14 июля.
Девушки выиграли первенство Европы среди спортсменов в возрасте до 22 лет.
В финале спортсменки одержали уверенную победу над немецкой парой.
Фото: ВК «Обнинск».
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