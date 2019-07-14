«Уазик» снес мотоцикл в Ферзиковском районе

14.07.2019 12:00 289

В Ферзиковском районе столкнулись «Уаз Патриот» и мотоцикл «ИЖ». О ДТП сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 13 июля. Авария произошла в районе деревни Богданино. Один человек пострадал. Для ликвидации ДТП на место выехали сотрудники МЧС, патруль ГИБДД и бригада медиков. Причины аварии пока не сообщаются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Калужско области.



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