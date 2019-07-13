Пропавшую пенсионерку нашли живой

13.07.2019 10:29 134

Пропавшую накануне пенсионерку нашли живой. Об этом сообщает добровольный поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" 12 июля. 87-летняя женщина ушла из дома в лес в деревне Дурово Износковского района несколько дней назад.

На поиски были направлены силы полиции и волонтеров. Окрестные леса добровольцы прочесывали около суток.