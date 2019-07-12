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Сотрудника крупного предприятия оштрафовали за земли поросшие сорняками

12.07.2019 19:08 0 129
Сотрудника крупного предприятия оштрафовали за земли поросшие сорняками

Прокуратура обнаружила, что 13 участков сельскохозяйственных земель площадью почти 30 гектар заросли сорняками.

Выяснилось, что наделы находятся в пользовании у Обнинского хлебокомбината.

В отношении ответственного должностного лица было возбуждено административное дело, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 11 июля.

В результате виновного сотрудника оштрафовали на 25 тысяч. А руководство фирмы организовало работы по уничтожению сорняков.

Фото: Pixabay.com.


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