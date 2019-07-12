Водоканал обязали заасфальтировать двор после раскопок

12.07.2019 18:15 184

Прошлым летом во дворе одного из домов поселка Пятовский Водоканал провел ремонтные работы. Прежнее асфальтовое покрытие разрыли, а новое укладывать не стали. Жители обратились в прокуратуру. По данному факту была проведена проверка. В результате, ГП «Калугаоблводоканал» обязали восстановить асфальтобетонное покрытие дворовой территории, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 11 июля. Фото: Pixabay.com



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