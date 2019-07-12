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Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача»

12.07.2019 16:25 1 115
Кондровчанин толкнул полицейского и получил 2 года «строгача»

Патруль ДПС остановил 36-летнего кондровчанина для проверки документов. Рядом находилась машина с сотрудниками полиции. Судом установлено, что гражданин был пьян, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 12 июля.

Однако мужчина пройти медосвидетельствование отказался. Тогда инспекторы составили протокол и собрались эвакуировать автомобиль на штрафстоянку.

Нарушитель, пытаясь помешать этому, толкнул полицейского в грудь двумя руками, отчего последний упал.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд признал мужчину виновным и назначил ему два года колонии строгого режима.

Фото: Pixabay.com.

 


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