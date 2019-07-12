Женщина узнала о кредитном долге мужа только после свадьбы

12.07.2019 14:52 504

Планируя поездку на отдых, калужанка узнала, что ее новоиспеченный муж невыездной. Мужчина задолжал 428 тысяч рублей по кредиту, поэтому приставы закрыли ему на выезд из страны, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 12 июля.

Часть долга удалось погасить из удержаний с зарплаты гражданина, но основная сумма оставалась неоплаченной.

Чтобы не нарушать своих планов, молодой семье пришлось найти средства на погашение оставшейся суммы долга, а также выплатить 30-тысячный исполнительный сбор.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.