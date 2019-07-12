Наркопритон обнаружили в центре Калуги

Полицейские обнаружили, что в одной из квартир в районе сквера Мира в Калуге собираются наркоманы.
Было установлено, что с мая по июль собственники жилья пускали к себе наркозависимых, чтобы те могли принять дозу.
В ходе обыска помещения оперативники обнаружили и изъяли несколько использованных шприцов, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 июля.
В отношении 53-летнего собственника квартиры и его 42-летней сожительницы возбудили уголовное дело по статье «Организация притонов». Выяснилось, что граждане уже были ранее судимы.
Теперь подельникам грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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