Наркопритон обнаружили в центре Калуги

12.07.2019 12:23 197

Полицейские обнаружили, что в одной из квартир в районе сквера Мира в Калуге собираются наркоманы.

Было установлено, что с мая по июль собственники жилья пускали к себе наркозависимых, чтобы те могли принять дозу.

В ходе обыска помещения оперативники обнаружили и изъяли несколько использованных шприцов, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 июля.

В отношении 53-летнего собственника квартиры и его 42-летней сожительницы возбудили уголовное дело по статье «Организация притонов». Выяснилось, что граждане уже были ранее судимы.

Теперь подельникам грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.