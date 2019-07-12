Калужанин угнал «пятерку», чтобы добраться до дома

12.07.2019 11:14 182

В ноябре прошлого года девушка выгнала своего 28-летнего сожителя после пьяной ссоры. Молодой человек оказался с вещами на улице в два часа ночи. Чтобы добраться до своего дома в Кременках, парень угнал стоящую неподалеку «пятерку», в которой не было сигнализации.

Полицейские задержали злоумышленника «по горячим следам». В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».

На сегодняшний день расследование закончено, материалы переданы в суд, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 июля.

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.