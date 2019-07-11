Предприимчивый ухажер украл со счета дамы 10 тысяч через мобильное приложение

11.07.2019 18:37 119

В Обнинске по подозрению в краже задержан 26-летний местный житель. Об преступлении сообщает УМВД России по Калужской области 11 июля. Мужчина познакомился на улице с женщиной и пригласил ее в гости. Затем попросил на несколько минут мобильный телефон и с помощью мобильного приложения перевел со счета спутницы на свою карту 10 тысяч рублей.

Преступник был задержан по «горячим следам». После суда он может отправиться за решетку на срок до 5 лет.

Фото: pexels.com.