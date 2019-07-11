61-летний пенсионер грабил дачи под Калугой

11.07.2019 18:21 188

В Калуге направлено в суд дело 61-летнего местного жителя. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 11 июля. Пожилой мужчина все прошлое лето грабил дачи, вынося из частных домов деньги и садовый инвентарь. Также добычей вора стали личные документы ветерана ВОВ. Общая сумма ущерба составила более 7 тысяч рублей.

Известно, что ранее грабитель судим не был.

Фото: pxhere.com.