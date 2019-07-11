В Обнинске начался ремонт стадиона «Труд»

11.07.2019 21:11 159

В Обнинске приступили к ремонту стадиона «Труд». Об этом сообщает официальный информационный портал администрации наукограда 11 июля. Здание обследовала специальная комиссия и обнаружила провисание потолка. На этой неделе строители приступили к ремонту здания, а все занятия перенесли в Дом спорта.

Здание стадиона «Труд» было построено в середине прошлого века. После реконструкции туда вернутся все спортивные секции.

Фото: Официальный информационный портал администрации МО «Город Обнинск».